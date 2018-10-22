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مؤلف كتب "نور البيان": حصلت على موافقة شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:50 ص
مؤلف كتب نور البيان: حصلت على موافقة شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية
طارق السعيد
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هدى عبدالرازق
 
قال طارق السعيد، مؤلف منهج نور البيان، إن نور البيان منهج تعليمي "مفيهوش قال الله وقال الرسول"، موضحًا أن هذا المنهج موجود منذ 20 عاما، ووافق الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر على المنهج مؤخرا.

وأشار "السعيد"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن هناك ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية بتدريس منهج نور البيان.

وأضاف أنه هو من ألف كتاب نور البيان بنفسه، موضحا أنه خريج معهد قراءات بالأزهر الشريف.
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