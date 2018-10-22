زي النهاردة بتاريخ 22-10-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 22-10-2018





أحـــــــــــداث





1797 - أول محاولة ناجحة للقفز بالمظلة قام بها ‹أندري جاك غارنوران› مستعينًا بمنطاد هوائي.





1859 - بدأ التدخل الإسباني في المغرب.





1873 - عقد تحالف بين الإمبراطوريات الألمانية والروسية والنمساوية المجرية.





1907 - الإعلان عن تأسيس الحزب الوطني المصري برئاسة مصطفى كامل.





1940 - إيطاليا تعلن الحرب على اليونان في الحرب العالمية الثانية.





1956 - اختطاف طائرة مغربية كانت تقل زعماء الثورة الجزائرية وهم أحمد بن بلة وخمسة من رفاقه.





1962 - الرئيس الأمريكي جون كينيدي يعلن في خطاب متلفز فرض حصار بحري وجوي على كوبا وذلك بعد أن نشر الاتحاد السوفيتي صواريخ نووية فيها وهو ما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية.





1964 - الأديب الفرنسي جان بول سارتر يرفض استلام جائزة نوبل في الأدب.





1989 - النواب اللبنانيون يصادقون على اتفاق الطائف.





1990 - الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية تكشف عن أن المنطقة المدمرة بيئيًا حول بحر آرال تمثل أسوء كارثة بيئية في العالم، إذ توقع العلماء أن البحر سيتلاشى في غضون 25 سنة.





2001 - إسرائيل تغتال قائد كتائب القسام في نابلس أيمن حلاوة بعد تفخيخ السيارة التي كان يستقلها.





2008 - سفير الكويت لدى العراق علي المؤمن يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس العراقي جلال طالباني ليكون أول سفيرًا كويتيًا في العراق منذ غزو العراق للكويت في 2 أغسطس 1990.





2015 - شاب يهاجم مدرسة في مدينة ترولهاتن السويدية ويقتل شخصين ويصيب آخرين ثم يُقتل أثناء محاولة اعتقاله.





2015 - قوات أمريكية وكردية تقوم بعملية إنزال جوي على معتقل لتنظيم داعش قرب الحويجة وتحرر حوالي 70 معتقلا ومقتل عسكري أمريكي.





2017 - السلطات اليابانية تخلي أكثر من 380 ألف شخص من منازلهم تحسباً لإعصار لان.





مــــــــواليـــــــــــد





1870 - إيفان بونين، كاتب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1933.





1881 - كلنتون دافيسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1937.





1903 - جورج بيدل، عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.





1915 - إسحاق شامير، رئيس وزراء إسرائيل السابع.





1919 - دوريس ليسينغ، كاتبة بريطانية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 2007.





1929 - ليف ياشين، حارس مرمى كرة قدم سوفيتي.





1938 - كرستوفر لويد، ممثل أمريكي.





1943 - كاترين دينوف، ممثلة فرنسية.





1949 - أرسين فينغر، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.





1952 - جيف غولدبلوم، ممثل أمريكي.





1953 - فاطمة التابعي، ممثلة مصرية.





1958 - حسين القلاف، سياسي كويتي.





1964 - باول مكستاي، لاعب كرة قدم اسكتلندي.





1966 - سهير أياد، ممثلة عراقية.





1973 - أندريس بالوب، لاعب كرة قدم إسباني.





1975 - ميشيل سالغادو، لاعب كرة قدم إسباني.





1979 - هيفاء حسين، ممثلة بحرينية.





1980 - فاطمة الطباخ، مذيعة وممثلة كويتية.





1991 - عيسى ماندي، لاعب كرة قدم جزائري.





وفيـــــــــات





741 - كارل مارتل، مؤسس الإمبراطورية الكارولنجية.





1383 - الملك فرناندو الأول، ملك مملكة البرتغال.





1906 - بول سيزان، رسام فرنسي.





1986 - ألبرت ناجيرابولت، عالم فيزيولوجيا هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1937.





2001 - أيمن حلاوة، مجاهد فلسطيني وقائد كتائب القسام في نابلس.





2007 - إيف كوري، كاتبة فرنسية.





2008 - براك المرزوق، رئيس ديوان المحاسبة الكويتي.





2011 - الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية.





2012 - عفيفة إسكندر، مغنية عراقية.



