زي النهاردة بتاريخ 22-10-2018
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 22-10-2018
أحـــــــــــداث
1797 - أول محاولة ناجحة للقفز بالمظلة قام بها ‹أندري جاك غارنوران› مستعينًا بمنطاد هوائي.
1859 - بدأ التدخل الإسباني في المغرب.
1873 - عقد تحالف بين الإمبراطوريات الألمانية والروسية والنمساوية المجرية.
1907 - الإعلان عن تأسيس الحزب الوطني المصري برئاسة مصطفى كامل.
1940 - إيطاليا تعلن الحرب على اليونان في الحرب العالمية الثانية.
1956 - اختطاف طائرة مغربية كانت تقل زعماء الثورة الجزائرية وهم أحمد بن بلة وخمسة من رفاقه.
1962 - الرئيس الأمريكي جون كينيدي يعلن في خطاب متلفز فرض حصار بحري وجوي على كوبا وذلك بعد أن نشر الاتحاد السوفيتي صواريخ نووية فيها وهو ما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية.
1964 - الأديب الفرنسي جان بول سارتر يرفض استلام جائزة نوبل في الأدب.
1989 - النواب اللبنانيون يصادقون على اتفاق الطائف.
1990 - الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية تكشف عن أن المنطقة المدمرة بيئيًا حول بحر آرال تمثل أسوء كارثة بيئية في العالم، إذ توقع العلماء أن البحر سيتلاشى في غضون 25 سنة.
2001 - إسرائيل تغتال قائد كتائب القسام في نابلس أيمن حلاوة بعد تفخيخ السيارة التي كان يستقلها.
2008 - سفير الكويت لدى العراق علي المؤمن يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس العراقي جلال طالباني ليكون أول سفيرًا كويتيًا في العراق منذ غزو العراق للكويت في 2 أغسطس 1990.
2015 - شاب يهاجم مدرسة في مدينة ترولهاتن السويدية ويقتل شخصين ويصيب آخرين ثم يُقتل أثناء محاولة اعتقاله.
2015 - قوات أمريكية وكردية تقوم بعملية إنزال جوي على معتقل لتنظيم داعش قرب الحويجة وتحرر حوالي 70 معتقلا ومقتل عسكري أمريكي.
2017 - السلطات اليابانية تخلي أكثر من 380 ألف شخص من منازلهم تحسباً لإعصار لان.
مــــــــواليـــــــــــد
1870 - إيفان بونين، كاتب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1933.
1881 - كلنتون دافيسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1937.
1903 - جورج بيدل، عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.
1915 - إسحاق شامير، رئيس وزراء إسرائيل السابع.
1919 - دوريس ليسينغ، كاتبة بريطانية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 2007.
1929 - ليف ياشين، حارس مرمى كرة قدم سوفيتي.
1938 - كرستوفر لويد، ممثل أمريكي.
1943 - كاترين دينوف، ممثلة فرنسية.
1949 - أرسين فينغر، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.
1952 - جيف غولدبلوم، ممثل أمريكي.
1953 - فاطمة التابعي، ممثلة مصرية.
1958 - حسين القلاف، سياسي كويتي.
1964 - باول مكستاي، لاعب كرة قدم اسكتلندي.
1966 - سهير أياد، ممثلة عراقية.
1973 - أندريس بالوب، لاعب كرة قدم إسباني.
1975 - ميشيل سالغادو، لاعب كرة قدم إسباني.
1979 - هيفاء حسين، ممثلة بحرينية.
1980 - فاطمة الطباخ، مذيعة وممثلة كويتية.
1991 - عيسى ماندي، لاعب كرة قدم جزائري.
وفيـــــــــات
741 - كارل مارتل، مؤسس الإمبراطورية الكارولنجية.
1383 - الملك فرناندو الأول، ملك مملكة البرتغال.
1906 - بول سيزان، رسام فرنسي.
1986 - ألبرت ناجيرابولت، عالم فيزيولوجيا هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1937.
2001 - أيمن حلاوة، مجاهد فلسطيني وقائد كتائب القسام في نابلس.
2007 - إيف كوري، كاتبة فرنسية.
2008 - براك المرزوق، رئيس ديوان المحاسبة الكويتي.
2011 - الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية.
2012 - عفيفة إسكندر، مغنية عراقية.
أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات
اليوم العالمي للتوعية من التأتأة.