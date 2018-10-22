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زي النهاردة بتاريخ 22-10-2018

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 22-10-2018
زي النهاردة بتاريخ 22-10-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 22-10-2018

أحـــــــــــداث

1797 - أول محاولة ناجحة للقفز بالمظلة قام بها ‹أندري جاك غارنوران› مستعينًا بمنطاد هوائي.

1859 - بدأ التدخل الإسباني في المغرب.

1873 - عقد تحالف بين الإمبراطوريات الألمانية والروسية والنمساوية المجرية.

1907 - الإعلان عن تأسيس الحزب الوطني المصري برئاسة مصطفى كامل.

1940 - إيطاليا تعلن الحرب على اليونان في الحرب العالمية الثانية.

1956 - اختطاف طائرة مغربية كانت تقل زعماء الثورة الجزائرية وهم أحمد بن بلة وخمسة من رفاقه.

1962 - الرئيس الأمريكي جون كينيدي يعلن في خطاب متلفز فرض حصار بحري وجوي على كوبا وذلك بعد أن نشر الاتحاد السوفيتي صواريخ نووية فيها وهو ما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية.

1964 - الأديب الفرنسي جان بول سارتر يرفض استلام جائزة نوبل في الأدب.

1989 - النواب اللبنانيون يصادقون على اتفاق الطائف.

1990 - الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية تكشف عن أن المنطقة المدمرة بيئيًا حول بحر آرال تمثل أسوء كارثة بيئية في العالم، إذ توقع العلماء أن البحر سيتلاشى في غضون 25 سنة.

2001 - إسرائيل تغتال قائد كتائب القسام في نابلس أيمن حلاوة بعد تفخيخ السيارة التي كان يستقلها.

2008 - سفير الكويت لدى العراق علي المؤمن يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس العراقي جلال طالباني ليكون أول سفيرًا كويتيًا في العراق منذ غزو العراق للكويت في 2 أغسطس 1990.

2015 - شاب يهاجم مدرسة في مدينة ترولهاتن السويدية ويقتل شخصين ويصيب آخرين ثم يُقتل أثناء محاولة اعتقاله.

2015 - قوات أمريكية وكردية تقوم بعملية إنزال جوي على معتقل لتنظيم داعش قرب الحويجة وتحرر حوالي 70 معتقلا ومقتل عسكري أمريكي.

2017 - السلطات اليابانية تخلي أكثر من 380 ألف شخص من منازلهم تحسباً لإعصار لان.

مــــــــواليـــــــــــد

1870 - إيفان بونين، كاتب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1933.

1881 - كلنتون دافيسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1937.

1903 - جورج بيدل، عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.

1915 - إسحاق شامير، رئيس وزراء إسرائيل السابع.

1919 - دوريس ليسينغ، كاتبة بريطانية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 2007.

1929 - ليف ياشين، حارس مرمى كرة قدم سوفيتي.

1938 - كرستوفر لويد، ممثل أمريكي.

1943 - كاترين دينوف، ممثلة فرنسية.

1949 - أرسين فينغر، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.

1952 - جيف غولدبلوم، ممثل أمريكي.

1953 - فاطمة التابعي، ممثلة مصرية.

1958 - حسين القلاف، سياسي كويتي.

1964 - باول مكستاي، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

1966 - سهير أياد، ممثلة عراقية.

1973 - أندريس بالوب، لاعب كرة قدم إسباني.

1975 - ميشيل سالغادو، لاعب كرة قدم إسباني.

1979 - هيفاء حسين، ممثلة بحرينية.

1980 - فاطمة الطباخ، مذيعة وممثلة كويتية.

1991 - عيسى ماندي، لاعب كرة قدم جزائري.

وفيـــــــــات

741 - كارل مارتل، مؤسس الإمبراطورية الكارولنجية.

1383 - الملك فرناندو الأول، ملك مملكة البرتغال.

1906 - بول سيزان، رسام فرنسي.

1986 - ألبرت ناجيرابولت، عالم فيزيولوجيا هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1937.

2001 - أيمن حلاوة، مجاهد فلسطيني وقائد كتائب القسام في نابلس.

2007 - إيف كوري، كاتبة فرنسية.

2008 - براك المرزوق، رئيس ديوان المحاسبة الكويتي.

2011 - الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية.

2012 - عفيفة إسكندر، مغنية عراقية.

أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات

اليوم العالمي للتوعية من التأتأة.
المزيد عن: وفيات مواليد زي النهاردة حدث في مثل هذا اليوم اعياد ومناسبات احداث 22 اكتوبر
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