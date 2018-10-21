عاجل.. أول تعليق من هيثم محمد على شائعة وفاته

نفى الفنان هيثم محمد، شائعة وفاته، والتى انتشرت على السوشيال ميديا فى الآونة الأخيرة.

وقال الفنان هيثم محمد، إنه تفاجأ بشائعة وفاته بعد استيقاظه من النوم، مضيفا: "وجدت العديد من الصفحات على فيس بوك تنشره، وهناك الكثير من دعوى لي بالرحمة، وإن أكثر ما أثار غضبى هو تأثير ذلك الخبر على والدتي والتي انهارت بعد سماع تلك الشائعة".

وأضاف: "الأغرب من ذلك هناك فتاة مجهولة قالت إنني من قمت بإطلاق تلك الشائعة على نفسي، وأنا لم أحتج إلى ذلك، ولو محتاج فهناك الكثير من الطرق غير ذلك".

وتابع: "الشيء الوحيد الإيجابي في الموضوع أنني علمت أنى غال على مين وهناك الكثير من تحدث معي هاتفيا، واستطعت التواصل معهم، وأنا سعيد بذلك".