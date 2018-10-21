شاهد.. إطلالة غادة عبدالرازق بـ"لوك جديد" (صور)

شاركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق جمهورها على تطبيق 'إنستجرام" بلحظات مميزة تجمعها بابنتها روتانا وحفيدتيها خديجة وجويرية.

ولفتت عبدالرزاق الانظار بلوك جديد، تظهر فيها تسريحة "الرستا"، المنتشرة عند اغلب الفتيات في إفريقيا والسودان، واختارت فستاناً "كاجوال" ناعماً وخفيفاً يناسب المشوار، حيث اصطحبت الطفلتين الى متجر مستحضرات تجميل.