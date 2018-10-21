ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ستيف كارل وتيموثي شلامين يتحدثان عن "Beautifull Boy"

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:34 م
ستيف كارل وتيموثي شلامين يتحدثان عن Beautifull Boy
ستيف كارل
طباعة
مريم الشريف
 
كشف الفنان العالمى ستيف كارل، أن تقديمه فيلم "Beautifull Boy" يعود إلى ابتعاده عن الأدوار الكوميدية منذ 7 سنوات وهذا سبب إشتياقه إلى هذه الأدوار والتى وجدها فى هذا العمل.

ومن جانبه أكد النجم تيموثى شلامين، خلال تقرير عرض فى برنامج "ITS SHOW TIME" على قناة CBC، أنه سعيد بمشاركته فى هذا العمل، لافتا إلى أن القصة الإنسانية للفيلم سر إنجذابه لهذا العمل.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 12:11:36 AM