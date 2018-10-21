ستيف كارل وتيموثي شلامين يتحدثان عن "Beautifull Boy"

كشف الفنان العالمى ستيف كارل، أن تقديمه فيلم "Beautifull Boy" يعود إلى ابتعاده عن الأدوار الكوميدية منذ 7 سنوات وهذا سبب إشتياقه إلى هذه الأدوار والتى وجدها فى هذا العمل.



ومن جانبه أكد النجم تيموثى شلامين، خلال تقرير عرض فى برنامج "ITS SHOW TIME" على قناة CBC، أنه سعيد بمشاركته فى هذا العمل، لافتا إلى أن القصة الإنسانية للفيلم سر إنجذابه لهذا العمل.