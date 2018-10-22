صحة البرلمان: تطبيق تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب على دفعة 2018-2019

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون مزاولة المهنة الجديد، تتمثل في أن الدفعات الجديدة لكليات الطب لن يسجلوا بمزاولة المهنة إلا بعد الإنتهاء من البكالوريوس بعد خمس سنوات، وان يكون هناك سنتين للإمتياز بدلًا من سنة واحده، يتلوها أداء امتحان مزاولة المهنة على مستوى الجمهورية.



وأضاف "أبو العلا"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "اعترضنا على تطبيق القانون هذا العام، والحكومة وافقت على أن يتم تطبيق القانون على دفعة 2018-2019 فقط، وما دون ذلك يعمل ممارس عام ويسير في سكته الطبيعية".



على جانب آخر، أوضح أن "فيزيتا" الطبيب عرض وطلب، معربًا عن رفضه لتحديد قيمتها، ولكن لابد من إعلان القيمة بشفافية، ومن حق المريض أن يحصل على إيصال المهن الغير تجارية لإثبات حق الدولة، مشددًا على أن قرار الإعلان عن "فيزيتا" الطبيب وإعطاء إيصال بها للمريض قديم وليس حديث، وهو قرار محترم.

