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"الداخلية": زيارات الإخوان منتظمة.. وبياكلوا بط وحمام

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:34 ص
الداخلية: زيارات الإخوان منتظمة.. وبياكلوا بط وحمام
اللواء زكريا الغمري
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داليا الحسين
 
أكد اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن زيارات الإخوان منتظمة ويأتي فيها كل أنواع الأغذية وينالون قسطا من الود مع أسرهم، مضيفا: "الإخوان بيحبوا الأكل جدًا وخصوصا البط والحمام".

وأضاف "الغمري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن زيارات السجناء منتظمة إلا لمن خالف اللوائح والقوانين، مشددًا على أنه لم يتم منع الزيارات عن سجناء تنظيم الإخوان.

ولفت مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون إلى أنه لا يتم منع الزيارة عن أحد السجناء ويجوز وفقًا لأحكام القانون منعها في حالة عدم التزام السجين بلوائح السجون.
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