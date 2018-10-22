أديب ساخرًا من حمزة زوبع: "بقا قد العجل في تركيا"



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "زوبع قاعد في تركيا بياكل شاورما، لما بقا قد الفحل والعجل".



ولفت إلى أن الإخوان حاولوا يحتموا بأمريكا خلال ثورة 30 يونية، وكانوا يقولون "الأسطول الأمريكي في ميدان التحرير".

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المذيع الإخواني حمزة زوبع أكد أن المعزول محمد مرسي سيعود إلى الحكم بعد 3 أشهر، معقبًا ساخرًا: "هو كل ده الـ 3 شهور لسه مخلصوش يازوبع".