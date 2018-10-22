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أديب ساخرًا من حمزة زوبع: "بقا قد العجل في تركيا"

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:45 ص
أديب ساخرًا من حمزة زوبع: بقا قد العجل في تركيا
أديب
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المذيع الإخواني حمزة زوبع أكد أن المعزول محمد مرسي سيعود إلى الحكم بعد 3 أشهر، معقبًا ساخرًا: "هو كل ده الـ 3 شهور لسه مخلصوش يازوبع".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "زوبع قاعد في تركيا بياكل شاورما، لما بقا قد الفحل والعجل".

ولفت إلى أن الإخوان حاولوا يحتموا بأمريكا خلال ثورة 30 يونية، وكانوا يقولون "الأسطول الأمريكي في ميدان التحرير".
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