بعد انطلاقه.. "الفجر" داخل أول أتوبيس كهربائي في تاريخ الإسكندرية (فيديو)

انطلق التشغيل التجريبي لأول أتوبيس كهربائي، مساء اليوم، من ميدان محطة الرمل إلى منطقة المعمورة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام، قتصل الصين "جاو لينج" والقيادات التنفيذية.



تجولت "الفجر" داخل الأتوبيس الذي زود مدخل له بسلم متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، مع مقاعد مصممة لهم، كما تم تزوييده بالتكييف، وقد شهد الأتوبيس تدريب قائده على نظام التشغييل الجديد.



وأكد المحافظ، في تصريحات سابقة، أن وصول الأتوبيس الكهربائي إلى الإسكندرية يعد طفرة غير مسبوقة لدعم وتطوير وتحسين أنظمة النقل العام، ولمواجهة الزيادات المستمر في احتياجات النقل وايضا استنزاف موارد الدولة من الموارد البترولية وكذلك لمواجهة التلوث البيئي.



وأوضح أن المركبات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي تنتج عوادم تحتوى على أول وثاني أكسيد الكروبون وأكاسيد النيتروجين الملوثة للجو واكاسيد الكبريت السامة، مشيرًا إلى أن الأتوبيس الكهربائي مميزا، نظرًا لاحتوائه على مكيف ونظام تتبع ومجهز لاستقبال أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.





وتابع أنه مزود بنظام wifi، وإنشاء منظومة نقل جماعي جيدة ومتطورة من الضروريات التي تحتاج إليها المدينة.





ويعد الأتوبيس الكهربائي المورد يسع 90 راكبا، تصل السرعة القصوى له إلى 80 كيلو مترا في الساعة، وقدرة المحرك تبلغ 300 كيلو وات اي فيما يعادل 420 حصانًا، وقدرة البطاريات 324 كيلو وات في الساعة، ومدة الضمان 3 سنوات أو بما يعادل 300 ألف كيلو مترًا، وقطع الغيار المطلوبة لبرنامج الصيانه تعمل لمدة 10 سنوات، والبطاريات تعمل لمدة 8 سنوات، الشاسيه والهيكل عمره الافتراضي 7 سنوات، نظام القدرة يشمل المحركات الكهربائية والأجزاء والملحقات الكهربائية عمرها الافتراضي 5 سنوات.