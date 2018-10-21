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"آثار أبو سمبل": مليون تذكرة متاحة لحضور تعامد الشمس على وجه رمسيس

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:15 م
آثار أبو سمبل: مليون تذكرة متاحة لحضور تعامد الشمس على وجه رمسيس
آثار أبو سمبل
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صرح خالد شوقي، مدير آثار أبو سمبل، بأن بدء السماح للزائرين بقطع التذاكر لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، ستبدأ في الساعة الثانية والنصف صباحا بعد منتصف الليل، وتعامد الشمس على قدس الأقداس سيكون الساعة الخامسة و54 دقيقة صباحًا.

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية، أن هناك أعداد هائلة من التذاكر تتجاوز مليون تذكرة متواجدة بمخزن المعبد، فلايوجد عجز في التذاكر، وسيتم السماح لكل زائر يرغب فى الدخول، مؤكدا لن المعبد يستوعب أي زيادة في أعداد الحاضرين لرؤية هذه الظاهرة الفريدة التى لم تحدث إلا مرتين خلال العام.

وأبرز حفل التعامد؛ وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ووزيرة التضامن غادة والى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من السفراء الأجانب، ووفد من اليونسكو.
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