"آثار أبو سمبل": مليون تذكرة متاحة لحضور تعامد الشمس على وجه رمسيس

صرح خالد شوقي، مدير آثار أبو سمبل، بأن بدء السماح للزائرين بقطع التذاكر لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، ستبدأ في الساعة الثانية والنصف صباحا بعد منتصف الليل، وتعامد الشمس على قدس الأقداس سيكون الساعة الخامسة و54 دقيقة صباحًا.





وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية، أن هناك أعداد هائلة من التذاكر تتجاوز مليون تذكرة متواجدة بمخزن المعبد، فلايوجد عجز في التذاكر، وسيتم السماح لكل زائر يرغب فى الدخول، مؤكدا لن المعبد يستوعب أي زيادة في أعداد الحاضرين لرؤية هذه الظاهرة الفريدة التى لم تحدث إلا مرتين خلال العام.



