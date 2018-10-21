بعد إستقالته.. كشف حساب علي ماهر في 112 يومًا مع سموحة

تقدم علي ماهر المدير الفني لسموحة باستقالته من تدريب الفريق السكندري، وذلك بعد التعادل مع حرس الحدود 1-1 فى لقاء الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.









وجاءت استقالة علي ماهر بسبب خلافاته مع إدارة النادي بسبب تغريم اللاعبين عقب التعادل مع حرس الحدود في الجولة الماضية بالدوري الممتاز.









ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير – كشف حساب على ماهر مع سموحة :-









- تولي على ماهر القيادة الفنية لفريق سموحة في يوليو الماضي، واستمر على رأس الجهاز الفني للفريق السكندري لمدة 112 يومًا تقريبًا.









- قاد علي ماهر فريق سموحة في 11 مباراة (10 بالدوري – 1 بكأس مصر)، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 5 مباريات (3 إيجابي – 2 سلبي)، وخسر مباراة وحيدة أمام المقاولون العرب.









- سجل لاعبو سموحة تحت قيادة "ماهر" 16 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.









- أكبر انتصار حققه سموحة مع على ماهر كان بنتيجة 3-1 على حساب الإسماعيلي بالدوري الممتاز، ونتيجة 3-2 على حساب الألومونيوم بالكأس وإنبي بالدوري.









- حسام حسن هو "هداف" سموحة تحت قيادة علي ماهر وسجل 6 أهداف (4 في الدوري – هدفين في كأس مصر)، كما أنه ومعه الثلاثي ياسر إبراهيم وأبو جبل ونبيل مانجا هم الأكثر مشاركة معه ولعب كل منهم 10 مباريات.









- علي ماهر قاد سموحة في 10 مباريات بالدوري الممتاز هذا الموسم (4 انتصارات – 5 تعادلات – هزيمة وحيدة)، وسجل 13 هدف واستقبلت شباكه 4 اهداف، وحصد 17 نقطة يحتل بها المركز الثالث.









- وقاد "ماهر" الفريق السكندري لدور الـ16 بكأس مصر بعدما تخطي فريق الألومنيوم بنتيجة 3-2 في دور الـ32 للبطولة.



