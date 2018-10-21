مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون: لا يوجد لدينا معتقلين



وقال "الغمري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن هناك التزام كامل بما نص عليه الدستور المصري حول دور السجون بأنها دار تهذيب وإصلاح تخضع لإشراف قضائي.



وأشار إلى أن هناك تفتيشا ومرورا مفاجئا للنيابة العامة على السجون وكل الوفود سجلت كتابة ثناء لقوات السجون، مشددًا على أنه لا يوجد هناك تمييز داخل السجون المصرية في التعامل مع النزلاء والجميع يحصل على حقوقه كاملة بما فيها الزيارات.





شدد اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، على أنه لا يوجد حالات داخل السجن دون سند قانوني "معتقلين"، مضيفًا: "لا يملك أى احد أن يجبرنا على قبول شخص داخل السجن دون حكم".