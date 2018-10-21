اليمن تدعو المجتمع الدولي لزيادة الدعم الإنساني

حثت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمانحين على تقديم مزيد من الدعم الإنساني لليمن، في كافة المجالات ومساندة الحكومة اليمنية في المشاريع الإنسانية ومشاريع تعزيز الاستقرار.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، "برنامج الأغذية العالمي للاستفادة المثلى من المانحين خصوصا الدعم الأخير المقدم من المملكة المتحدة والمقدرة بـ 33 مليون دولار لدعم العملية الإغاثية في اليمن، ووضع برامج إغاثية متكاملة وزيادة حصص المحافظات اليمنية من المواد الإغاثية المختلفة".

وطالب الوزير فتح، منظمات الأمم المتحدة إلى "الانتقال من التشخيص للحالة الإنسانية في اليمن إلى مرحلة المعالجة لتلك الحالة وذلك من خلال وضع برامج إغاثية متكاملة لمواجهة وتطبيق مبدأ لامركزية العمل الإغاثي بما يحقق الكفاءة في الاستفادة من الأموال المخصصة للشعب اليمني والفاعلية في إنجاز الأعمال والأهداف الإغاثية المختلفة، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الانتقال للمرحلة الثانية من العمل الإغاثي وبما يعزز الاستقرار في المحافظات المحررة كمرحلة أولى".