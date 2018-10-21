زاهي حواس يكشف حقيقة وجود الزئبق الأحمر

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، حقيقة وجود الزئبق الأحمر.



وأوضح "حواس"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه لا يوجد شئ يسمى الزئبق الأحمر إطلاقًا، وهذا وهم لدى الناس ليس له أي أساس علمي.



وشدد، على أن مواجهة الحفر أسفل المنازل ببعض المناطق القريبة من المناطق الأثرية أمر صعب جدًا، لافتًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم بأكملها مبنية على الآثار، لكن الأهم هو الرقابة على الآثار الموجودة بالمواقع الأثرية والمخازن وتشديد الحراصة عليها لصيانتها أكثر.

