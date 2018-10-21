متحدث "البرلمان" يكشف الهدف من تعديل قانون المهن الطبية

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن تعديل قانون المهن الطبية هام للغاية، لأنه لا يناسب الوضع الحالي نظرًا لتقادمه، مشيرًا إلى أن البرلمان ناقش هذا المشروع مع عدد من المختصين وأساتذة الطب قبل عرضه على اللجنة العامة بالبرلمان.



وتابع "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الهدف من تعديل هذا القانون خدمة المواطن وجودة الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يزيد عدد سنوات تدريب الأطباء إلى عامين بدلًا من عام واحد.



وأشار إلى أنه لن يزاول مهنة الطب إلا من يتجاوز فترة التدريب وفقًا لمشروع قانون المهن الطبية الجديد، معقبًا: "حياة الناس لا يمكن أن تكون مكان للتجارب".

