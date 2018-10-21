السفير السوداني بالقاهرة: بشرى سارة ستخرج من قمة السيسي والبشير

علق السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان الخميس المقبل؛ للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية، قائلًا إن الاجتماعات تناقش كافة أوجه التعاون بين البلدين.



وأضاف "عبد الحليم"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية dmc مساء الأحد، أن السودان ومصر شعب واحد، وأن الملفات الاقتصادية ستتصدر موضوعات القمة بين الرئيسين.



وتابع: "ننتظر أخبار سارة من هذه القمة الهامة، وهناك بشرى ستخرج منها".

