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فرج عامر: أوشكنا على الانتهاء من قانون اتحاد الصناعات

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:42 م
فرج عامر: أوشكنا على الانتهاء من قانون اتحاد الصناعات
النائب فرج عامر - رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
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عبداللطيف هيبة
 
قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة بصدد الإنتهاء من قانون اتحاد الصناعات، وهو أول قانون يتم مناقشته فى لجان البرلمان بدور الانعقاد الاول.

وأشار عامر، في بيان له، اليوم، إلى أن مناقشة القانون كانت بحضور ممثلين عن كل الجهات المعنية للخروج بقانون توافقي، يساهم فى تعزيز الصناعة فى مصر.

وأوضح أن أصعب المواد التى أثارت الجدل، هي المادة الخاصة بانتخاب وصلاحيات الغرف الصناعية، دارت حولها مناقشات عنيفة إلى أن تم التوصل إلى صيغتها النهائية.

وتابع أن هذا القانون سيكون له أولوية في العرض على الجلسة العامة، حيث ينص على استقلال اتحاد الصناعات وانتخاب رئيسه ونوابه كما يعطي دفعة كبيرة للصناعة، مضيفًا أن فلسفة القانون تقوم على ضمان استقلال الاتحاد، فيما يتعلق بالإطار التنظيمي للدولة، والتمثيل العادل للفئات التي لم يكن لها صوت، وانتخاب قيادات جديدة بالاتحاد بدلا من التعيين.
المزيد عن: مجلس النواب لجنه الصناعه قانون اتحاد الصناعات فرج عامر صناعه البرلمان البرلمان
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