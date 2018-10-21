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بالأرقام .. ماذا قدم عبد الله السعيد منذ رحيله عن الأهلي؟

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:42 م
بالأرقام .. ماذا قدم عبد الله السعيد منذ رحيله عن الأهلي؟
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علاء خليف
 

واصل عبد الله السعيد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عروضه المُخيبة منذ رحيله عن القلعة الحمراء، وذلك بعدما شارك في هزيمة ساحقة مع فريقه الحالي الأهلي السعودي أمام نظيره الاتفاق بنتيجة 6-2، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي.

عبد الله السعيد رحل عن الأهلي المصري في أبريل الماضي بعد قرار إدارة النادي بتجميده وعرضه للبيع، على خلفية أزمة توقيعه لنادي الزمالك، وانتقل اللاعب إلي صفوف فريق كوبيون بالوسورا الفنلندي لمدة شهرين "مجانًا" ودون الحصول على أي مقابل مالي.

وشارك "السعيد" مع كوبيون بالوسورا في 7 مباريات بواقع (517 دقيقة)، خسر فريقه مباراتين، وفاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ونجح نجم منتخب مصر في صناعة هدفين، ولم يسجل أي أهداف.

انتقل عبد الله السعيد إلي فريق أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد إنتهاء إعارته مع كوبيون بالوسورا الفنلندي، وعاني "السعيد" في بداية مشواره مع الفريق الأهلاوي من عدم المشاركة في المباريات بسبب الإصابة، حتي أنه تم استبعاده من قائمة الفريق المشاركة بالبطولة العربية للأندية، وعدم مشاركته مع الأهلي تسببت في استبعاده من قائمة منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة مع المكسيكي "أجيري" مدرب الفراعنة الجديد.

لعب عبد الله السعيد 5 مباريات مع الأهلي السعودي بواقع (414 دقيقة لعب)، حقق فريقه الفوز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة أمام الاتفاق بنتيجة 6-2، وسجل السعيد هدفًا وحيدًا رفقة الفريق الأهلاوي وحصل على بطاقة صفراء.

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