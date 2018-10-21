الجيش اليمني يدك مواقع الحوثيين في صنعاء بالمدفعية

ضربت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الأحد، مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي فى مديرية نهم شرقى صنعاء مخلفة عددا كبيرا من القتلى والجرحى فى صفوف عناصرها.

وقال مصدر ميداني يمنى، في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، إن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع لمليشيا الحوثي فى منطقة محلى فى نهم كان يتجمع فيه أكثر من ثلاثين حوثيا ،مشيرا إلى أن القصف كان مركزا ودقيقا وخلف في صفوف الحوثين عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وأضاف المصدر أنه فى غضون ذلك استهدف قصفا مماثلا شنته مدفعية الجيش طقما قتاليا تابعا للمليشيا في المنطقة ذاتها ، مشيرا إلى أن القصف قد أسفر عن سقوط كل من كان على متن الطقم بين قتيل وجريح.