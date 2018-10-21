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"السلع التموينية" تطرح المناقصة السادسة لاستيراد 55 ألف طن من الزيوت

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:27 م
السلع التموينية تطرح المناقصة السادسة لاستيراد 55 ألف طن من الزيوت
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وكالات
 
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصة رقم (6) لاستيراد 55 ألف طن من الزيوت النباتية، تسليم من (1-15) ديسمبر المقبل، على أن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أكتوبر هو آخر موعد لتلقي العروض.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد، أنها طلبت 30 ألف طن ±5% زيت صويا خام صب مستورد، 10 آلاف طن ±5% زيت صويا خام صب محلي بالجنيه، 10 آلاف طن ±5% زيت عباد شمس خام صب مستورد و5 آلاف طن ±5% حد أدنى زيت عباد محلي بالجنيه.

يذكر أن الهيئة كانت قد تعاقدت على شراء كمية 51 ألفا و500 طن زيت خام صب مستورد بالدولار بالمناقصة رقم (5).
المزيد عن: زيت التموين السلع التموينية الاقتصاد المصرى الاستيراد والتصدير اخبار الاقتصاد
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