"السلع التموينية" تطرح المناقصة السادسة لاستيراد 55 ألف طن من الزيوت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصة رقم (6) لاستيراد 55 ألف طن من الزيوت النباتية، تسليم من (1-15) ديسمبر المقبل، على أن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أكتوبر هو آخر موعد لتلقي العروض.





وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد، أنها طلبت 30 ألف طن ±5% زيت صويا خام صب مستورد، 10 آلاف طن ±5% زيت صويا خام صب محلي بالجنيه، 10 آلاف طن ±5% زيت عباد شمس خام صب مستورد و5 آلاف طن ±5% حد أدنى زيت عباد محلي بالجنيه.





يذكر أن الهيئة كانت قد تعاقدت على شراء كمية 51 ألفا و500 طن زيت خام صب مستورد بالدولار بالمناقصة رقم (5).