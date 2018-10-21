أبرزها "الموافقة على إعلان حالة الطوارئ".. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان



شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، كواليس ساخنة عديدة، منها؛ الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، فضلًا عن تفويض المكتب في تحديد موعد نظر خمسة طلبات مناقشة عامة.



الموافقة على استمرار لجنة القيم بتشكيلها السابق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على استمرار لجنة القيم بتشكيلها الذي كانت عليه في دور الانعقاد الثالث.



ويضم تشكيل اللجنة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيسا، وعضوية كل من النواب، حسن بسيوني، وثروت بخيت، وشادى ابو العلا، وأسامة راضى، ومحمد عبد الرازق، ووحيد قرقر، وخالد عبد العزيز شعبان، ومحمد شعبان شمكو، وعبلة الهوارى، وسامى رمضان، وماريان عازر، وأحمد سميح درويش، ومحمد عبد الواحد، وصلاح حسب الله.



تفويض المكتب في تحديد موعد نظر خمسة طلبات مناقشة عامة

كما وافقت مجلس النواب، على تفويض مكتب المجلس، في تحديد موعد مناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدم من النواب، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة العامة المرتبطة بها لتناقش جميعا فى موعد واحد.



وتشمل طلبات المناقشة العامة المدرجة لتحديد موعد للمناقشة، طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو عبد الحميد كمال وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة، والعضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الميزانية على المحافظات حسب التعداد السكاني، والعضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركات حراسة ونظافة، والعضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توريد الأثاث والأدوات والكتب للمدارس وخاصة بمحافظة المنيا، والعضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة اعتماد الحيز العمراني بجميع محافظات الجمهورية وخاصة بقرى مركز سمالوط – المنيا.



إحالة مشروعات قوانين للجان النوعية

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلي اللجان النوعية، في مقدمتهم مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون السجل العيني وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي الإدارة المحلية والخطة والموازنة، ومشروع قانون الحكومة بإنشاء جهاز النقل البري والدولي إلي لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات.



كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبًا تعديلا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2015 بشأن الضرائب علي الداخل، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية المبنية إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والإسكان والإدارة المحلية.



حفظ طلب رفع حصانة عن أحد الأعضاء

كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حفظ طلب مقدم للمجلس لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء، ورفض الطلب بسبب عدم استيفاء الأوراق والشروط اللائحية المطلوبة.



الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018.



ويتضمن قرار رئيس الجمهورية في المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".



ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.



وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.



