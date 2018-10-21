طارق قنديل: أشكر الخطيب.. وفخور بعقد رعاية الأهلي الجديد





أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، انه فخور بتوقيع عقد الرعاية الجديد، بهذا المقابل التاريخي، والذي بلغ ٥٢٠ مليون جنيه خلال ٤ سنوات.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات»، على إذاعة انرجي: "اتعجب من الأقوال التي خرجت الفترة الماضية، بأن الأهلي يعاني ماديا بعد فسخ العقود الرعاية السابقة".

وتابع: "الأهلي لا يتأثر بهذه الأمور نهائيا، فنحن نادي القرن والقلعة الأكبر في أفريقيا والوطن العربي، والشركات هي التي تسعى خلف رعاية الفريق وليس العكس".