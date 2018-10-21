طارق قنديل: أشكر الخطيب.. وفخور بعقد رعاية الأهلي الجديد
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:10 معلاء خليف
أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي
الأهلي، انه فخور بتوقيع عقد الرعاية الجديد، بهذا المقابل التاريخي، والذي بلغ
٥٢٠ مليون جنيه خلال ٤ سنوات.
وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات»،
على إذاعة انرجي: "اتعجب من الأقوال التي خرجت الفترة الماضية، بأن الأهلي يعاني
ماديا بعد فسخ العقود الرعاية السابقة".
وتابع: "الأهلي لا يتأثر بهذه الأمور
نهائيا، فنحن نادي القرن والقلعة الأكبر في أفريقيا والوطن العربي، والشركات هي التي
تسعى خلف رعاية الفريق وليس العكس".
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