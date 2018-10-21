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طارق قنديل: أشكر الخطيب.. وفخور بعقد رعاية الأهلي الجديد

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:10 م
طارق قنديل: أشكر الخطيب.. وفخور بعقد رعاية الأهلي الجديد
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علاء خليف
 


أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، انه فخور بتوقيع عقد الرعاية الجديد، بهذا المقابل التاريخي، والذي بلغ ٥٢٠ مليون جنيه خلال ٤ سنوات.

 

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات»، على إذاعة انرجي: "اتعجب من الأقوال التي خرجت الفترة الماضية، بأن الأهلي يعاني ماديا بعد فسخ العقود الرعاية السابقة".

 

وتابع: "الأهلي لا يتأثر بهذه الأمور نهائيا، فنحن نادي القرن والقلعة الأكبر في أفريقيا والوطن العربي، والشركات هي التي تسعى خلف رعاية الفريق وليس العكس".

المزيد عن: كورة عقد رعاية الاهلي عقد الأهلي طارق قنديل رياضة
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