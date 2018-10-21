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مصرع موظف وإصابة ضابط شرطة و3 مجندين في حادث تصادم سيارة ملاكي بشرطة بنزلة 15 مايو في بنها

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:10 م
مصرع موظف وإصابة ضابط شرطة و3 مجندين في حادث تصادم سيارة ملاكي بشرطة بنزلة 15 مايو في بنها
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
لقي موظف مصرعه وأصيب ضابط شرطة و3 جنود أمن مركزي في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى شرطة بنزلة كوبري 15 مايو اتجاه الزقازيق ببنها.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتصادم سيارة شرطه وأخرى ملاكي بنزلة كوبري 15 مايو اتجاه الزقازيق دائرة قسم بنها.

وانتقل اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، وتبين مصرع قائد السيارة الملاكي رقم 5239 ويعمل مدير تسويق بإحدى الشركات نتيجة تصادم مع سيارة الشرطة رقم 1854 وإصابة ضابط المأمورية ومعه 3 جنود، ونقلت الجثة والمصابون لمستشفى بنها العام ورفعت السيارتان وأعيدت حركة المرور وتولت النيابة التحقيق.
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