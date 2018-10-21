الشرطة الصينية تبحث عن رجل بعد هجوم بسكين قتل 3 أشخاص

قالت الشرطة الصينية، اليوم الأحد، إنها تبحث عن رجل فى الثلاثين من عمره بعد هجمات بسكين فى إقليم خبى الشمالى أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة رابع.

ونشرت الشرطة فى مقاطعة وينان حيث وقعت الهجمات عدة صور للمشتبه به الذى قالت إنه من سكان المنطقة ولسيارة أفادت بأنه استخدمها فى الهرب. ولم تقدم الشرطة دافعا للهجمات.

وذكر بيان على موقع للتواصل الاجتماعى تم التحقق من أنه لأحد ضباط الشرطة فى مدينة باودينج القريبة من مقاطعة وينان أن ثلاثة أفراد تعرضوا للهجوم فى مكان عام فى وقت مبكر صباح اليوم ولقوا حتفهم.

وأضاف الضابط أن شخصا آخر تعرض لهجوم فى منزله ويتلقى العلاج. وجرائم العنف نادرة نسبيا في الصين، لا سيما في المدن الكبرى حيث إجراءات الأمن مشددة لكن وقعت سلسلة من الهجمات بسكاكين وفؤوس في السنوات الأخيرة.