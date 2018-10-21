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البرلمان يوافق على تشكيل لجنة القيم

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:47 م
البرلمان يوافق على تشكيل لجنة القيم
علي عبد العال
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إسلام شعراوي
 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، على استمرار لجنة القيم بتشكيلها الذي كانت عليه في دور الانعقاد الثالث.

ويضم تشكيل اللجنة، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيسا، وعضوية كل من النواب، حسن بسيونى، وثروت بخيت، وشادى ابو العلا، وأسامة راضى، ومحمد عبد الرازق، ووحيد قرقر، وخالد عبد العزيز شعبان، ومحمد شعبان شمكو، وعبلة الهوارى، وسامى رمضان، وماريان عازر، وأحمد سميح درويش، ومحمد عبد الواحد، وصلاح حسب الله.
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