العبادي: ما تعرض له العراق كان نتيجة عدم الاستقرار في إحدى الدول

أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، حيدر العبادي، اليوم الأحد، 21 أكتوبر، أن المنطقة التي يقع فيها العراق قد تتعرض لهزات جديدة.

وقال العبادي، خلال زيارته لمقر جهاز مكافحة الإرهاب، إن "العراق يفتخر بامتلاك قوات جهاز مكافحة الإرهاب، التي تعد قوات مدربة ومقاتلة خاضت تجربة صعبة وانتصرت".

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخه منه، أن "هذا الجهاز يعد اليوم من أقوى القوات القتالية في المنطقة ومثار إعجاب في العالم بعد أن خاض معارك صعبة للغاية وحصل على خبرات كبيرة بقتاله من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن "استقرار العراق وأمنه مكسب مهم تحقق لشعبنا ويجب أن يدعم ويستمر، ومن الضروري الحفاظ عليه".

ودعا العبادي جهاز مكافحة الإرهاب إلى أن يكون على أهبة الاستعداد، لأن ما تعرض له العراق كان نتيجة عدم الاستقرار في إحدى الدول، وأن المنطقة قد تتعرض لبعض الهزات.