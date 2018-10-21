رئيس المقاصة : أرفض الاستعانة بحكام أجانب .. وزيادة عدد المحترفين كارثة





أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة ،ثقته الكاملة في الحكام المصريين ودعمهم رغم تزايد الاخطاء التحكيمية بالدوري وازدياد شكاوي أغلب الاندية من أخطاء الحكام في الفترة الاخيرة.





واعلن اللواء عبدالسلام رفضه لطلب بعض الاندية بالاستعانة بحكام اجانب ، مؤكدا انه يدعم التحكيم المصري بكل قوة لتجاوز الأزمة الحالية، وحتي لا تهتز ثقة الحكام بانفسهم.





وطلب رئيس المقاصة، من الحكام المصريين ضرورة التحلي بالشجاعة في اتخاذ القرارات والجرأة بغض النظر عن لون الفانلة، وعدم التأثر بالضغوط الخارجية وأن يكون لديهم ثقة داخل المستطيل الأخضر .





وأكد عبد السلام، أن الاستعانة بحكام عرب أو أجانب لإدارة، يضر الكرة المصرية ويعد وصمة عار في جبين الاتحاد المصري لكرة القدم، ويؤثر سلبيا على الحكام المصريين في البطولات الدولية .





ورفض اللواء محمد عبد السلام زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الاندية المصرية في يناير المقبل ، معتبرا أن الاقتراح الأخير بمعاملة لاعبي دول شمال أفريقيا كلاعبين مصريين ، يضر بالمنتخبات الوطنية ويقضى على فرصة العديد من اللاعبين الموهبين، موضحا ان وجود أكثر من 4 لاعبين محترفين اجانب بالأندية لن يكون أمرا مجديا على الإطلاق بالنسبة للكرة المصرية .

وطالب اللواء عبدالسلام من اتحاد الكرة عمل دراسة متأنية للاستعانة بالاجانب حتي لا يكونوا ضررا للكرة المصرية ، ولا يصح اتخاذ قرارات مصيرية في فترة الانتقالات الشتوية دون مراعاة رغبة الاندية والحرص علي مصلحة الكرة المصرية .