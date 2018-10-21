أهالي "الصف": مستشفى الإخصاص بلا أطباء ولا مرضى (صور)

ناشد أهالي مركز الصف، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بالافتتاح الكامل والنهائى لمستشفى الإخصاص الواقعة، جنوب الجيزة وتوفير أطباء بها فى جميع التخصصات.



وقال وليد سلام، الأمين العام لاتحاد شباب الصعيد، أن مستشفى الاخصاص رغم الانتهاء من تشطيبها بشكل نهائى واحتوائها على أجهزة حديثة إلا أنه لا يتواجد بها أطباء فيضطر مرضى القرية والقرى المجاورة والذين يتخطى عددهم الـ 200 ألف نسمة إلى الذهاب الى مستشفيات حلوان العام والتبين والنصر بحلوان وغيرها والتى تبعد عنهم عشرات الكيلومترات ما يتسبب فى معاناة كبيرة للأهالى.



وقال محمود حنفى، أحد أهالى القرية، أن المستشفى تم تسليمها بعد تشطيبها بالكامل وحتى الأن لم يتم افتتاحها بشكل كامل وتعمل فقط كطب اسرة رغم أنها كانت تعمل كمستشفى تكامل تجرى بها عمليات قبل تطويرها.



وأوضح أن المستشفى حاليا كمبمى جيد جدا ويتوافر به الأجهزة لكن لا يتواجد بها اطباء بأى تخصصات أخرى رغم تواجدها على الطريق العام مصر حلوان الزراعى والذى تقع عليه كثير من الحوادث بدون وجود مستشفى تعالج المصابين ويتعرضون للموت قبل وصولهم للمستشفيات البعيدة لعدم إسعافهم.