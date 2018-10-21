العبادي لجهاز مكافحة الإرهاب: استعدوا فالمنطقة قد تتعرض لهزات جديدة

أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية المنتهية ولايته، حيدر العبادي، اليوم الأحد، أن المنطقة التي يقع فيها العراق قد تتعرض لهزات جديدة.

وقال بيان لمكتب العبادي تلقت RT نسخة منه خلال زيارته لمقر جهاز مكافحة الإرهاب، إن "العراق يفتخر بامتلاك قوات جهاز مكافحة الإرهاب، التي تعد قوات مدربة ومقاتلة خاضت تجربة صعبة وانتصرت".

وأضاف أن "هذا الجهاز يعد اليوم من أقوى القوات القتالية في المنطقة ومثار إعجاب في العالم بعد أن خاض معارك صعبة للغاية وحصل على خبرات كبيرة بقتاله من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى" .

وأشار العبادي إلى أن "استقرار العراق وأمنه مكسب مهم تحقق لشعبنا ويجب أن يدعم ويستمر، ومن الضروري الحفاظ عليه".

ودعا العبادي الجهاز إلى أن يكون على أهبة الاستعداد، لأن ما تعرض له العراق كان نتيجة عدم الاستقرار في إحدى الدول، وأن المنطقة قد تتعرض لبعض الهزات".