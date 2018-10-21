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متمردون يقتلون اثنين من مسؤولي الصحة بالكونغو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:25 م
متمردون يقتلون اثنين من مسؤولي الصحة بالكونغو
مسؤولو الصحة- أرشيفية
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ترجمة- فاطمة زكريا
 
قامت جماعة من المتمردبن بالكونغو أمس بقتل اثنين من العاملين بالصحة, الذين يعملون أيضا بالجيش الكونغولي ويساعدون مسؤولين من وزارة الصحة في مكافحة وباء الإيبولا في البلاد.

وجاء في بيان من وزارة الصحة أمس أن متمردي" ماي ماي" الذين كانوا مختبئين بالغابات أطلقوا الرصاص علي اثنين من  أفراد خدمة الطوارئ غير المسلحين ببلدة "بوتيمبو" وقاموا بقتلهما.

 وتعد هذه المرة الأولى التي يُقتل فيها اثنان من مسؤولي الصحة على يد جماعة المتمردين في هذه المنطقة بشمال شرق البلاد التي تكافح ضد مرض الإيبولا وضد جماعات المتمردين أيضا.

المزيد عن: وباء متمردين ايبولا الكونغو اطلاق نار
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