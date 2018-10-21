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مياه سوهاج تدرب أكثر من 1800 عامل لتنمية مهاراتهم

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:23 م
مياه سوهاج تدرب أكثر من 1800 عامل لتنمية مهاراتهم
صورة أرشيفية
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أبورية حسين
 
أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن الخطة التدريبية للعام الحالى 20182019 وذلك لصقل مهارات العاملين بالشركة وبناء قدراتهم حيث يتم تنفيذ 121 برنامج تدريبى منها 73 برنامج فنى وعدد 11 برنامج مالى وعدد 30 برنامج ادارى و7 برامج تكنولوجيا ونظم المعلومات ويستفيد من تلك البرامج 1805 عامل منهم 924 فنى و190 مالى وعدد 607 ادارى وعدد 84 تكنولوجيا ونظم المعلومات.

وأكد رئيس مياه سوهاج أن الشركة تولى أهمية كبيرة للبرامج التدريبية المتنوعة والمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات المختلفة للاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى لتطوير الخدمة المقدمة وتحقيق رضا المواطنين.
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