الصور الأولى للمتهم بقتل طفليه داخل محكمة جنايات المنصورة (صور)

شهدت قاعة محكمة جنايات المنصورة فى محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، أول ظهر للمتهم محمود نظمي السيد، والمتهم بقتل طفليه في ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، باغراقهما في مياه بحر فارسكور بمحافظة دمياط، داخل قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته أمام هيئة محكمة جنايات المنصورة.



وأكد محمود نظمي أن محامية الرسمي عبد الستار جاد فقط ولا يرغب في أي محامي آخر.



وبدأت أولى جلسات محاكمة محمود نظمي السيد، اليوم الأحد، في محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار نسيم على بيومي والعضو اليمين المستشار هيثم الضو والعضو اليسار المستشار يحي صادق وامانه سر أحمد الحنفي.



وتنظر المحكمة القضيتين رقمي 1483 لسنة 2018 إداري مركز ميت سلسيل، و4521 لسنة 2018 إداري مركز فارسكور بتهمة القتل العمد، والتي تعرف إعلاميا باسم "عصافير الجنة"، حيث اتهم الأب بإغراق طفليه وإلقائهم أحياء من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط، في نهر النيل، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وإدعاء اختطافهم.



وتعود الأحداث إلى أول أيام عيد الأضحى، حيث ادعى الأب على غير الحقيقة اختطاف نجليه "ريان"، 4سنوات، ومحمد، 3سنوات، من أمام الملاهي أثناء فسحة العيد، بعد انشغاله في الحديث مع شخص ادعى أنه صديق الطفولة، وانطلق الخاطف بهم في توك توك ناحية طريق قرية الإسكندرية الجديدة.



وعثر أحد الصيادين على جثماني الطفلين أسفل كوبري فارسكور، في اليوم التالي، واختفى الأب مستغلا سماح جهات التحقيق له بالخروج لحضور جنازة الطفلين، وعاد ليعترف بأنه القاتل، وأنه فعل ذلك تحت تأثير المخدرات، رغبة منه في تخليص أبنائه من السمعة السيئة التي سيتركها لهم بسبب سوء خلقه وتبديد ثروته على المخدرات والعلاقات المحرمة، واختلق واقعة اختطافهم لإبعاد الشبهة عنه.



واعترف الأب تفصيليا بجريمته، بعد أن واجهته جهات التحقيق بأقوال شهود العيان، ومقاطع فيديو من كاميرات المراقبة على طريق فارسكور له أثناء تموينه السيارة من إحدى محطات الوقود، ويظهر أحد الطفلين من السيارة، كما واجهته بمكالمة صادرة من هاتفه المحمول إلى زوجته من موقع الجريمة، يخبرها باختفاء الطفلين.