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طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:14 م
طريقة عمل بسبوسة بالقشطة
بسبوسة بالقشطة
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المقادير
- حشوة القشطة:
حليب : ربع كوب
الفانيليا : ملعقة صغيرة
النشاء : 3 ملاعق كبيرة
القشطة : كوب
- السميد : 2 كوب (دقيق بسبوسة) 
- القشطة : كوب 
- سكر : كوب 
- لبن : كوب (بودرة) 
- الزبدة : نصف كوب (طرية) 
- جوز الهند : ربع كوب (ناعم) 
- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة 
- فستق : حسب الرغبة (مجروش ناعم / للتزيين) 

طريقة التحضير
1. اخلطى الزبدة مع السميد وادعكيهم يدوياً جيداً واتركيهم خمس دقائق، مع خلط كل المواد الجافة معاً جيداً ثم قومي بإضافتهم إلى السميد بعد أن يتشرب الزبدة ويصبح ناعم قليلاً وقلبيهم جيداً.

2. وبعد ذلك جهزي الحشو واحرصي على أن يكون دافئاً قبل استخدامه، وعلى النار ضعي اللبن وبمجرد أن يصبح دافئاً أضيفي إليه النشا بعد تذويبها مع الفانيليا فى مقدار محسوب من نفس اللبن، وقلبي باستمرار على نار متوسطة، وبمجرد أن يثقل قوامه ويصبح ثقيل السمك ارفعيه وأضيفي له القشطة وقلبيه مرتين بدون نار ومرتين عليها.

3. إدهني صينية الفرن بملعقة واحدة كبيرة طحينة ثم إفردي فيها نصف كمية البسبوسة وإفردي الحشو بعدها واحرصي أن يكون بعيداً عن الأطراف، مع توزيع باقى البسبوسة فوق الحشو بكل حرص وخفة، وزعيها في شكل تكتلات عشوائية متباعدة ومفرومة بحيث تبدئين تنسيقها بأطراف أصابعك بخفة ويسر ثم ساويها.

4. تدخل فرن ساخن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة لمدة نصف ساعة كاملة، وتخرج لتسقى بالشربات الساخن على الفور وبالتدريج، مع مراعاة أن يكون الشربات جاهز بعد مرور الربع ساعة الأولى للبسبوسة فى الفرن، حيث يرفع الماء مع السكر على النار العالية وبعد الغليان أضيفي عصير الليمون وعسل الجلوكوز والفانيليا، وتخفض النار للمتوسط وتترك حتى تغلي تماماً لمدة تصل إلى 7 دقائق، وبعد تمام نضج البسبوسة قومي بتزين الوجه بالفستق المجروش الناعم.
المزيد عن: لمطبخ كتشينو طريقة عمل جوز الهند بسبوسة بالقشطة الطبخ التحضير
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