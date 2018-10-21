برلمانية تشيد بقرار إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلى وزارات: الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلى البنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة الإدارية.



وأكدت في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، على أهمية هذا القرار لما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج فى دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذا فى إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.



وطالبت وكيلة لجنة القوى العاملة، بأهمية وضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها فى إطار مؤسسى وفقًا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البينى بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات.



كما طالبت بحصر العمال المصريين فى الخارج ضمن قاعدة البيانات، قائلة: "كى نستطيع متابعة عمال مصر ومعرفة ما يتعرضون له من مشكلات والعمل على حلها".