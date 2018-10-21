"الغمري": لدينا اكتفاء ذاتى من البيض ونساعد في تقليل الأسعار بالأسواق

أجرى عدد من مساعدي وزير الداخلية وممثلى أعضاء مجلس النواب وبعض الإعلاميين ورئيس هيئة الاستعلامات جولة داخل منطقة يجون طره لتفقد اوضاع النزلاء كما تفقدا مصانع الاخشاب والحديد فضلا عن الرعاية الرياضية للنزلاء .





وشملت الجولة تفقد مزرعة الدواجن وإنتاج البيض، والتي تعد من أكبر مزارع الدواجن، بقطاع السجون والتى تشمل على ٥٠ ألف دجاجة تنتج يوميا ٤٥ الف بيضة.





ومن جانبه قال اللواء زكريا الغمري، مسًاعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن الدجاج المتواجد داخل المزرعة طبيعى ولا يأخذ هرمونات، مضيفا أنه يوجد دكاترة بيطرين باستمرار داخل المرزعة لمتابعة حالة الدجاج ، مؤكدا ان القطاع يوفر كافة التحصينات اللازمة.





وأضاف مساعد الوزير، أن إنتاج المزارع يذهب لتغذية السجناء والباقى يباع فى منافذ القطاع بأسعار لا تقارن باسعار السوق ، مشددًا على أن كرتونة البيض تباع فى الأسواق بـ ٥٨ جنيه، كما أن كرتونة البيض فى منافذ السجون تباع بـ ٣٥ جنيه .





وأكد الغمري، أن قطاع السجون لديه اكتفاء ذاتى من إنتاج البيض، ويتم بيع باقى الانتاج مساهمة فى تقليل الأسعار بالأسواق.





يشارك فى الحضور العديد من الشخصيات العامة واللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات واللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الأنسان.



