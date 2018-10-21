بدء التصويت فى الانتخابات المحلية فى بولندا

بدأ المواطنون فى بولندا، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المحلية التى تعد أول اختبار لحكم الحزب المحافظ الذى أثارت سياساته تظاهرات حاشدة ونزاعات مع قادة الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن الانتخابات تجرى حول مقاعد عمد المدن ومستشارى القرى، ويأمل حزب القانون والعدالة اليمينى الحاكم أن يحكم قبضته على السلطة، كما ستقيس الانتخابات قوة المعارضة وخاصة حزب المنصة المدنية الداعم للاتحاد الأوروبى الذى حكم لمدة 8 سنوات قبل وصول القانون والعدالة إلى السلطة فى 2015.

ويعد اليوم الأحد، هو الجولة التصويتية الأولى وإذا لم يحقق المرشحون لناصب العمد فوزا بنسبة قدرها 50 % على الأقل فسوف يتم إجراء جولة إعادة فى الرابع من نوفمبر المقبل.

وأدخلت السلطات تعديلات جديدة تتضمن استخدام صناديق اقتراع شفافة ولجان منفصلة لإدارة التصويت والفرز، فيما من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية الكاملة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.