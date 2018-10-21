مساعدو وزير الداخلية يتفقدون أوضاع النزلاء السجون ومصانع الإنتاج

أجرى مساعدو وزير الداخلية وممثلو أعضاء مجلس النواب وبعض الاعلامين ورئيس هيئة الاستعلامات جولة داخل سجن المزرعة لتفقد اوضاع النزلاء ومصانع الاخشاب والحديد فضلا عن الرعاية الرياضية للنزلاء.





وكان من بين لاعبى الفرق سجين برازيلى وآخر أجنبى ولاعب بنادى شهير، وأشاد السجناء بالمستوى العالى للرعاية المقدمة سواء الصحية والاجتماعية والرياضية.





يشارك فى الحضور العديد من الشخصيات العامة و اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات واللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.





كما يشارك فى الحضور عدد من الاعلاميين أحمد موسى، ومحمد على خير، ونشأت الديهى ورئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان.





وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.



