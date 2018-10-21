خلافات مادية ومكالمات مسجلة لعلاقة عاطفية وراء أختطاف مواطن بالفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم، فى ضبط فلاح لقيامه بالاشتراك مع مقاول باختطاف مواطن من مركز يوسف الصديق، لمساومة شقيقه على هاتف محمول عليه مكالمات عاطفيه مسجله، ولوجود خلافات سابقة بينهم، وقاموا بإطلاق سراح المختطف فور علمهم بقيام شقيقه بإبلاغ مركز الشرطة.



تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم،إخطارا من مركز شرطة يوسف الصديق، مفاده ورود بلاغ من المواطن "حمادة ع ع" 37 سنة"، مبيض محارة ومقيم بقرية الطلائع مركز يوسف الصدق، باختطاف شقيقه "فريد ع ع" 31 سنة" من أمام منزله، واتهم كلا من "عبد الرحمن ا م" 46 سنة"، مقاول،ومقيم عزبه زكى صالح ـ ملركز الشواشنه"هارب"، و"أحمد د ح ع" 35 سنة"، فلاح، ومقيم عزبه ضياء، مركز الشواشنة "زوج شقيقه الأول".



وبالانتقال والفحص وإجراء تحريات المباحث، تبين وجود خلافات مادية سابقة بين المبلغ والمتهم الأول حول الشراكة فى أعمال وأدوات المقاولات، احتكما فيها لجلسة عرفية حكم فيها لصالح المبلغ ورفض المتهم الأول الصلح، مما دعى المبلغ للتوجه إليه بمحل إقامته بدائرة قسم الاهرام بالجيزة وتعدى عليه بالضرب واستولى على هاتفه المحمول بالقوة والمسجل على ذاكرته مكالمات خاصة تفيد وجود علاقة عاطفية بين المتهم الأول وإحدى السيدات، وخشية قيام المبلغ بالتشهير به، قاما المتهمان بارتكاب واقعة الخطف لأسترداد الهاتف المحمول، وفور علمهما بإبلاغ الشرطة، فقاما بإطلاق سراحة من أمام مدخل قرية البرشى الغربى بمركز الشواشنة.

وتم ضبط المتهم الثانى، بينهما تمكن الأول من الهرب، وبمواجهته بما جاء بالفحص وأرتكابهما الواقعة لذات السبب.



كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهم الهارب.



وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 2001 لسنة 2018 إدارى مركز يوسف الصديق وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



