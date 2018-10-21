تموين قنا يضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قبل بيعها بالسوق السوداء

حررت مديرية التموين بقنا، خلال حملاتها 172 مخالفة منها 92 تشغيل بدون ترخيص، 23 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، 24 مخالفة توقف عن العمل.



كما تمكنت من تحرير 6 مخالفات تهريب وتجميع، 10 مخالفات بيع بأزيد من السعر، 3 مخالفات عدم تثبيت لوحات استرشادية بمواصفات رغيف الخبز بالإضافة إلى 14 مخالفة أخرى متنوعة.



