تموين قنا يضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قبل بيعها بالسوق السوداء
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:36 مبسام عبدالحميد
حررت مديرية التموين بقنا، خلال حملاتها 172 مخالفة منها 92 تشغيل بدون ترخيص، 23 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، 24 مخالفة توقف عن العمل.
كما تمكنت من تحرير 6 مخالفات تهريب وتجميع، 10 مخالفات بيع بأزيد من السعر، 3 مخالفات عدم تثبيت لوحات استرشادية بمواصفات رغيف الخبز بالإضافة إلى 14 مخالفة أخرى متنوعة.
كما تمكنت من تحرير 6 مخالفات تهريب وتجميع، 10 مخالفات بيع بأزيد من السعر، 3 مخالفات عدم تثبيت لوحات استرشادية بمواصفات رغيف الخبز بالإضافة إلى 14 مخالفة أخرى متنوعة.
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