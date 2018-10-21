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تموين قنا يضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قبل بيعها بالسوق السوداء

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:36 م
تموين قنا يضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قبل بيعها بالسوق السوداء
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
حررت مديرية التموين بقنا، خلال حملاتها 172 مخالفة منها 92 تشغيل بدون ترخيص، 23 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، 24 مخالفة توقف عن العمل.

كما تمكنت من تحرير 6 مخالفات تهريب وتجميع، 10 مخالفات بيع بأزيد من السعر، 3 مخالفات عدم تثبيت لوحات استرشادية بمواصفات رغيف الخبز بالإضافة إلى 14 مخالفة أخرى متنوعة.

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