"حلف يمين الطلاق على أمر ونساه".. فهل يقع الطلاق؟

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال "زوجي حلف يمين طلاق أنها محصلتش لأنه مش فاكرها أنها حصلت وأنا فكرة ومتأكدة أنها حصلت فهل بذلك أكون مطلقة؟".





وفي فيديو له على الصفحة الرسمية ياليوتيوب قال "في هذه الحالة لم يقع يمين الطلاق، امتثالاً لقول الفقهاء في مثل هذه الحالة "أنه حلف على ما يظن" وعليه فلا يقع الطلاق، وكذلك ليس عليه كفارة.