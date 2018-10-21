الداخلية تنظم المنتدى الثاني للسجون بحضور الرموز الدولية والمصرية

تنظم وزارة الداخلية، اليوم الأحد، المنتدى الثانى لسجون المصرية بحضور مساعدى وزير الداخلية وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى لمناقشة اوضاع السجناء والرد على التقارير المنظمات المشبوة.





يشارك فى الحضور العديد من الشخصيات العامة، واللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات واللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الأنسان.





كما يشارك في الحضور عدد من الإعلاميبن وعلى رأسهم، أحمد موسى، محمد على خير، نشأت الديهى ورئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان.





وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورًا كبيرًا، وفقا المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.



