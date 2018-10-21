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المرور: نشر كاميرات مراقبة بمحيط إغلاق شارع رمسيس

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:08 ص
المرور: نشر كاميرات مراقبة بمحيط إغلاق شارع رمسيس
صورة أرشيفية
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هبه عبد الحفيظ - كريم المنجي
 
قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، نشر كاميرات مراقبة على مناطق الإغلاق بشارع امتداد رمسيس تقاطع من شارع افريقيا حتى شارع الشركات بسبب إنشاء مشروع امتداد محور المشير طنطاوي غربا، وحتي مطلع كوبري 6 أكتوبر مع إجراء التحويلات اللازمه وسوف تستمر الاعمال لمده 4 أشهر وسط انتشار خدمات مروريه وعلامات ارشادية.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قررت إغلاق شارع رمسيس وعمل تحويلات مرورية بالتزامن مع قيام إدارة المهندسين العسكريين، بإنشاء مشروع امتداد محور المشير طنطاوى غربا حتى كوبرى أكتوبر (شارع امتداد رمسيس )، الأمر الذى يتطلب غلق شارع امتداد رمسيس من تقاطعه مع شارع إفريقيا حتى شارع الشركات، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق بناء على توجيهات اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.
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