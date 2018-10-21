النيابة تصرح بدفن 3 عمال في انهيار "روف" فيلا بالتجمع الخامس

صرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة بالتصريح بدفن المتوفين فور انتهاء الطب الشرعي من مناظرة الجثامين لاعداد تقرير الصفة التشريحية كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار سقف فيلا على عمال فى التجمع، وانتقل رجال الحماية المدنية واﻹنقاذ إلى المكان للبحث عن المفقودين، فيما قام رجال المباحث بالاستماع لشهود العيان حول الواقعة.



