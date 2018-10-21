ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

النيابة تصرح بدفن 3 عمال في انهيار "روف" فيلا بالتجمع الخامس

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:03 ص
النيابة تصرح بدفن 3 عمال في انهيار روف فيلا بالتجمع الخامس
طباعة
عمرو محمد
 
صرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة بالتصريح بدفن المتوفين فور انتهاء الطب الشرعي من مناظرة الجثامين لاعداد تقرير الصفة التشريحية كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار سقف فيلا على عمال فى التجمع، وانتقل رجال الحماية المدنية واﻹنقاذ إلى المكان للبحث عن المفقودين، فيما قام رجال المباحث بالاستماع لشهود العيان حول الواقعة.

المزيد عن: نيابة القاهرة الجديدة سقوط روف فيلا اخبار مصر اخبار الحوادث اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 11:41:13 AM