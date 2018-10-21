5 خطوات لإطالة عمر السيارة.. تعرف عليها

في ما يلي نقدم لكم عددا من التدابير والنصائح حول كيفية الحفاظ والعناية بسيارتك وإطالة عمرها افتراضياً:





النظافة

المحافظة على تنظيفها باستمرار تعطي هيكل السيارة لمعة أجمل و إحساس أكبر بالاهتمام بالسيار، إضافة لذلك تعد نظافة السيارة من الأشياء التي تعكس صورتك الشخصية أمام الناس، فقيادة السيارة نظيفة تعطي شعورًا مختلف تمامًا عند قيادتها متسخة.





الفحص دوريٍّ

يعدّ الفحص دوريٍّ أحد الأمور الضرورية والتي لا يمكنك تجنبها على الإطلاق للحفاظ والعناية بسيارتك ويتم ذلك بإجراء فحصٍ دوريٍّ لها بأخذها إلى شركة الصيانة أو فنيٍّ تثق به كلّ فترةٍ لإجراء فحصٍ كاملٍ لها .





عدم إرهاق المحرك

وتعد هذه الخطوة أهم عوامل العناية بالسيارة فعادات القيادة المعقولة تساعد في جعل سيارتك تدوم لفترة أطول وهناك العديد من الأسباب التي يجب الاهتمام بها ومنها الرفق بالسيارة في شيء مثل السرعة، والفرملة والدوران والاهتمام بتغيير الزيوت بشكل دوري مع عدم الوقوف بشكل مطول بينما المحرك يعمل, أو التسارع المفاجئ بشكل متكرر كذلك الانتباه إلى عدم الوقوع في الحفر والإبطاء عند المطبات، والقيادة ببطءٍ أكبر في حال القيادة على أرضٍ غير معبدة.





الاهتمام بناقل الحركة

يجب عليك فحص مستوى ولون السائل باستخدام زيت نقل الحركة وتجنب إرهاق ناقل الحركة بشكل كبير والبعد عن إتلافه فمثلا إن كنت تريد تخفيف السرعة تأكد بأن ناقل الحركة قد نقل الى المستوى الذي بعده لإعطائه مجالا لتنزيل السرعات بشكل تدريجي بدون أن تضرروه حتى لا يتضرر ناقل الحركة.





المحافظة على الإطارات