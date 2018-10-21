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تعرفي على فوائد تمارين شد البطن

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:30 ص
تعرفي على فوائد تمارين شد البطن
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تمارين شد البطن تعمل على حرق الدهون بصورة جيدة، وتحارب الاكتئاب وتجعل الجسم في حالة استرخاء تام، ومن فوائدها المذهلة ما يلي:-

- تساعد تمارين البطن في إحراق المزيد من السعرات الحرارية؛ إذ تُحسِّن معدَّل العمليَّة الاستقلابية في الجسم، ما يضمن بقاء مُعدَّل الأيض مرتفعًا طوال اليوم، وحتَّى أثناء النوم.

- هي تُخلِّص من الدهون الزائدة، وتُحافظ على رشاقة الجسم، مع إبراز عضلات البطن.

- تقوِّي تمارين البطن عضلات الجسم، وخصوصًا عضلات الظهر والبطن والحوض. فهي تحمي وتدعم الظهر، والعمود الفقري تحديدًا، بحيث يصبح هذا الأخير أقلّ تعرضًا للإصابة.

- عندما تُبنى عضلات البطن، فإنَّ ذلك يُساعد في بناء وتطوير مشدٍّ داخلي يحتوي على الأمعاء، وهذا الحزام سيثبِّت للعمود الفقري، والفقرات.

- ويُقلِّل بشكل كبير من آلام الظهر، ويسهِّل رفع الأشياء الثقيلة وتحريكها، من دون الشعور بالألم.

- وتحمي تمارين البطن الجسم من الإصابة باضطرابات المعدة.

- كما تُحافظ على صحَّة وقوَّة عضلات الركبتين والكاحلين والفخدين، والمفاصل الأخرى.

- وتُعزِّز صحَّة الأوعية الدمويَّة، كما تُجدِّد نشاط الجسم، وتعزِّز صحة الجهاز المناعي، وتقي الجسم من الأمراض المختلفة.

للتخلص من الكرش، مع ممارسة تمارين البطن، تُفيد النصائح الآتية:
1. الحدّ من تناول الأطعمة، التى تحتوي على نسبة عالية من الدهون والزيوت.
2. تجنُّب تناول الحلويات، مع استبدال الفواكه بها.
3.تناول الخضراوات، وشرب العصائر الطبيعيَّة.
4. الابتعاد عن المشروبات الغازيَّة، مع الإكثار بالمُقابل من شرب المياه.
5. الإقلاع عن التدخين.
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