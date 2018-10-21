المشاركون في "الإمارات ديرما 2018" بأبوظبي: المؤتمر حقق نجاحًا باهرًا

اختتمت، السبت، فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض الأكاديمية الإماراتية لأمراض الجلد والليزر والتجميل "الإمارات ديرما 2018" التي أقيمت في أبوظبي، واستمرت 3 أيام بفندق "الشاطئ روتانا".

وشكل الحدث، الذي شارك فيه عدد من الخبراء والأطباء المختصين بأمراض الجلد والتجميل في العالم، منصة للتعرف على آخر المستجدات في مجال علاج أمراض الجلد والجراحة التجميلية وتحسين البشرة ومكافحة الشيخوخة، وحقق نجاحا باهرا بشهادة جميع المشاركين به.

واستضاف المؤتمر جلسة علمية فريدة من نوعها جمعت أبرز الخبراء والمختصين في مجال الحقن من المنطقة والعالم لمناقشة موضوع تجديد خلايا الجلد وإصلاح الأنسجة وتضمنت عددا من المحاضرات والعروض الحية.

وركزت الجلسات العلمية لليوم الأخير من المؤتمر على عناوين مهمة في مجال طب الجلدية، ومنها توظيف عوامل النمو في إصلاح وتجديد البشرة والشيخوخة وطرق التخلص منها باستخدام" البوتكس" و"الفيلر" وحقن الدهون وشد الوجه بالخيوط والذكاء الاصطناعي في مجال طب الجلدية ودور أشعة الليزر والأجهزة المعتمدة على الضوء في علاج الكلف والتأثير طويل الأمد للضوء المرئي قصير الموجة على المناطق العميقة من الجلد وغيرها الكثير.

وقال جراح التجميل، الدكتور أندريه ماتوس إم دي، من البرازيل، الذي شارك بجلسة علمية حول "موضوع شد الوجه"، إن مؤتمر ومعرض الإمارات "ديرما" سلط الضوء على عدد من التحديات ومشاركة الأفكار والخبرات في هذا المجال.

من جانبهم، استعرض الخبراء خلال جلساتهم العلمية بعض الإجراءات الطبية التي أحدثت تطورا ملحوظا في قطاع العناية بالبشرة وشكلت مرحلة جديدة من العلاج.

وجاء تنظيم مؤتمر ومعرض الأكاديمية الإماراتية لأمراض الجلد والليزر والتجميل "الإمارات ديرما 2018 " من قبل شركة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض- العضو في "اندكس القابضة"- بالتعاون مع الأكاديمية الإماراتية لطب الأمراض الجلدية والتجميل والليزر وبدعم من رابطة أطباء الجلد العرب والأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل ورابطة أطباء الجلد لدول مجلس التعاون الخليجي.