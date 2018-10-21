شريف مصطفى يستقل عن كايروكي بأغنية "ذكريات حياتي"

انتهى المنتج الموسيقى وعازف الكيبورد بفرقة كايروكى شريف مصطفى من تسجيل أولى أغانيه المنفردة والمستقلة تمامًا عن الفرقة، والتى يسعى لتقديمها للجمهور بشكل مفاجأة خلال أيام قليلة.





وقرر شريف الانطلاق فى رحلته الموسيقية المستقلة عن الفريق مع استمراره كعضو أساسى ومؤسس فى كايروكى، مع وضعه حجر الأساس لمشروعه الموسيقى الخاص، كمنتج ومؤلف وملحن موسيقى بل وشاعر أيضًَا، وانتهى بالفعل من تسجيل أولى تجاربه الغنائية التى تحمل اسم "ذكريات حياتى"، ومن المقرر أن يطرحها بشكل فيديو كليب مصور.





وحصل على أولى صور من كواليسه، ويظهر كـ"ديو غنائى" مع المطربة هنا غنيم، التى عرفت بكونها عضوة فى فرقة فابريكا الغنائية ومشروع سينمانيا، واشتهرت عبر منصات السوشيال ميديا ببرنامج المقالب الساخر "برينج سيركل".







