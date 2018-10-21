خالد لطيف: "اللعبات الأخرى" فى مصر مظلومة بسبب كرة القدم

أكد خالد لطيف عضو مجلس اداة اتحاد الكرة المصري، أن شغف الجمهور بكرة القدم أثر على اهتمامهم باللعبات الاخرى

وقال لطيف فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "هناك لعبات لا تحظى على أهمية جماهيرية كبيرة، وذلك لان "احنا كإعلاميين" بلقي الضوء على الحدث الأكبر، ودائما الحدث الأكبر هو منتخبات كرة القدم".

وأردف: "لا يعلم أحد ماهو منتخب الصالات أو الأنشطة التابعه له، أو الكرة الشاطئية، وما شابه ذلك، وهذا لتركيزهم الاكبر فى لعبة كرة القدم".