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عضو اتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية عن حازم إمام

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:56 ص
عضو اتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية عن حازم إمام
حازم إمام
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عمرو مصطفى
 

كشف خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن حازم إمام عضو الجبلاية، سيحضر اجتماع المجلس اليوم الأحد في مقر الاتحاد بالجبلاية.

 

وقال لطيف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "على مسئوليتي الشخصية، حازم إمام سيحضر اجتماع المجلس اليوم".

 

الجدير بالذكر أن حازم إمام منقطع عن اجتماعات اتحاد الكرة منذ تعيين هاني رمزي وأحمد ناجي في الجهاز الفني لمنتخب مصر، اعتراضًا على تعيين المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفريق القومي.

 

المزيد عن: رياضة خالد لطيف حازم امام الاخبار الرياضية ادارة الاتحاد اخبار الرياضة
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