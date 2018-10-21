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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة شمالًا.. والقاهرة تسجل 32

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:58 ص
الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة شمالًا.. والقاهرة تسجل 32
طقس - ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد،  وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحرى وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 32 والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19، ومطروح العظمى 29 والصغرى 19، وسوهاج العظمى 35 والصغرى 19، وقنا العظمى 36 والصغرى 20، وأسوان العظمى 38 والصغرى 21.
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